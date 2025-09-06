Venezia, il caso "Shakira": la borseggiatrice dei record condannata e subito in libertà

Sullo stesso argomento: Feltri senza filtri su borseggiatrici e centri sociali: onestà nel Paese dei corrotti

Una delle borseggiatrici più note di Venezia, soprannominata “Shakira”, è stata condannata a un anno di reclusione per aver violato il divieto di dimora nella città lagunare. La ventenne, già con oltre sessanta procedimenti penali alle spalle, è stata riconosciuta e fermata dai cosiddetti “cittadini non distratti” nei primi giorni di agosto. Subito dopo la sentenza è però tornata in libertà, alimentando le polemiche sull’efficacia delle misure di prevenzione. Nata a Roma da una famiglia di origini bosniache, Shakira è nota per i suoi blitz ai danni di turisti distratti e per i numerosi fogli di via collezionati. Nonostante la condanna con rito abbreviato, la giudice Michela Rizzi ha disposto solo l’ennesimo divieto di dimora a Venezia, in base al decreto Caivano.

Il caso ha riacceso le critiche verso leggi considerate troppo deboli: in particolare la riforma 'Cartabia' che rende il furto perseguibile solo su querela, e spesso chi viene fermato torna libero in poche ore. A tal proposito Monica Poli, la consigliera conosciuta online come “lady pickpocket”, denuncia da tempo che le bande continuano ad agire indisturbate mentre i cittadini restano esposti, arrivando perfino a essere denunciati dagli stessi ladri.

Per Shakira tuttavia la vicenda giudiziaria non è chiusa: la difesa ha chiesto un rinvio e resta da vedere se il nuovo divieto di dimora sarà rispettato o se, come già accaduto, verrà di nuovo sorpresa tra i turisti.