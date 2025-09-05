La follia dei borseggiatori che denunciano, Cerno a valanga: se danno una poltrona a chi occupa le case...

05 settembre 2025 a

Siamo al paradosso: i borseggiatori filmati mentre depredano i turisti denunciano le persone oneste invocando la privacy. Il caso Venezia finisce al centro del dibattito al Tg4 di venerdì 5 settembre. Il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno lo dice senza giri di parole: "Farei una statua vivente di Monica Poli in tutti gli angoli della città", ironizza in riferimento a Lady Pickpocket diventata un simbolo dell'impegno per la legalità. "Se c'è un utilizzo positivo del telefonino è quello di riprendere questi delinquenti - continua Cerno -. Poi è chiaro che in Italia, dove vedono che più inneggi a dei reati, come l'occupazione delle case e roba simile, più ti danno poltrone, posti in Parlamento e tribune politiche, questi quattro criminali vengono a farci la morale perché gli scemi siamo noi a stare zitti in un Paese così".

Insomma, in un Paese dove la sinistra premia chi promuove la disubbidienza alle leggi chi delinque si sente forte. "Ma io non mi adeguo, non getto il cervello all'ammasso. Bravissimi se col telefonino denunciate i reati e i criminali che non devono stare per strada a protestare, ma esattamente dove invece vanno messi: cioè lontano dalla gente che va in giro per Venezia o per Roma o per Milano o per tutti i luoghi dove questo succede", conclude il direttore.