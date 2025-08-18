Roma, arrestata una borseggiatrice 37enne: era ricercata dalle autorità turche

18 agosto 2025 a

Ricercata dal 2017 dalle autorità turche, una borseggiatrice di 37 anni e di origini bulgare è stata rintracciata dalla Polizia di Stato nei pressi della stazione Termini, a Roma, ed è stata arrestata. Sono stati gli agenti della sezione Volanti e del Commissariato Viminale a individuarla mentre si aggirava intorno allo scalo ferroviario, fingendosi una normale turista. Insospettiti dal suo atteggiamento, i poliziotti l'hanno fermata per un ordinario controllo, ma, al momento degli accertamenti in banca dati, è emerso che sulla donna gravava un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità turche.

Tutto ha avuto inizio da un episodio andato in scena ad Istanbul che l'aveva vista coinvolta: approfittando della distrazione di una persona che stava provando dei vestiti in un negozio di abbigliamento, la 37enne le aveva sottratto il telefono cellulare. All'epoca dei fatti, la donna era stata riconosciuta grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza e, pertanto, nei suoi confronti era stato emesso il provvedimento di rintraccio a livello internazionale. Identificata nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato, la borseggiatrice è stata portata nel carcere di Rebibbia. Dovrà scontare 6 anni, 6 mesi e 28 giorni di reclusione.