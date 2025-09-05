Meteo, sorpresa di settembre. Giuliacci: "Caldo estivo ma...". I giorni da segnare

05 settembre 2025 a

Ultimi colpi d'estate e un'anticipazione importante dell'autunno. Le previsioni meteo di sabato 6 settembre e della prima metà di settembre del colonnello Mario Giuliacci sono sintetizzate in questo assunto: un pizzico di estate, ma molto autunno. Si parte, infatti, con sei "giorni con l'anticiclone africano con massime fino a 35 gradi, ma solo su Puglia, Lucania, Calabria Ionica, interno delle Isole maggiori"; spiega in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Insomma, tra sabato 6 e giovedì 11 settembre avremo caldo estivo al sud anche se "le temperature si innalzeranno anche al nord, ma resteranno sotto 30 gradi, e al centro, in particolare su Toscana, Umbria e Lazio".

Ma In questo periodo avremo anche giorni piovosi per effetto di tre perturbazioni. "Una in arrivo sabato 6, che porterà rovesci e temporale sulle regioni di Nord-Est, su Levante Ligure. Un'altra perturbazione tra martedì 8 e mercoledì 9, al centro nord, a Sardegna e Campania. Un'altra perturbazione giovedì 11, su Triveneto, Levante Ligure, Campania, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia", spiega Giuliacci. Tra sabato 13 e domenica 14 settembre è attesta una terza perturbazione che porterà rovesci e temporale sulle regioni di Nord-Est e sul Levante Ligure.

Non è finita qui. Un colpo di coda estivo si avrà con l'anticiclone delle Azzorre tra lunedì 15 e sabato 20 di settembre, spiega il meteorologo, un periodo che si preannuncia gradevole sia dal punto di vista delle temperature, con le massime che non dovrebbero andare oltre i 30 gradi, sia dal punto di vista dei fenomeni per assenza di perturbazioni.