Meteo, i giorni di settembre da segnare. Sottocorona: "Temperature sopra la media"

L'autunno meteorologico è già iniziato ma non mancano sprazzi d'estate in questo mese di settembre. Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di sabato 6 settembre e dei giorni a venire, su La7, spiega che sull'Italia non ci sono fenomeni di rilievo tranne "qualche debolissima pioggia sull'appennino centro-meridionale,". Insomma, "tempo stabile" perché siamo in una zona di alta pressione. Domenica 7 settembre c'è qualche nuvola che si affaccia al sud e a ovest, "ma non cambia il tempo". Lunedì 8 settembre c'è "qualche piccolo cambiamento che riguarda le zone alpine, specie quelle occidentali e centrali, dove ci potrebbe essere qualche debole precipitazione", fa sapere Sottocorona.

In questo scenario di stabilità continuano le giornate dal sapore estivo ma quanto durerà? Le temperature minime sono in leggero aumento fra centro e sud, e la tendenza nelle prossime 24 ore vede qualche leggerissimo aumento al nord, e una leggera diminuzione sulla parte centro-orientale del sud, sui versanti adriatici nell'ordine dei due gradi.

Estendendo le previsioni ai giorni successivi, il meteorologo fa notare che da martedì il clima rinfresca, ma non si arriverà al freddo... Anzi, sabato prossimo avremo di nuovo "temperature oltre la media".