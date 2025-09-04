Giorgio Armani, muore a 91 anni il Re indiscusso della moda e simbolo dello stile

04 settembre 2025 a

Si è spento a 91 anni Giorgio Armani, stilista italiano tra i più famosi al mondo, la cui casa di moda è tuttora uno dei simboli più importanti del Made in Italy a livello internazionale. Nato a Piacenza l'11 luglio 1934, Armani si trasferisce a Milano nel 1949. Nel 1957, dopo aver lasciato la facoltà di Medicina nel capoluogo lombardo, diventa vetrinista alla Rinascente. Nel 1965 viene assunto da Nino Cerruti per occuparsi del marchio Hitman, ma il suo nome compare pubblicamente per la prima volta nel 1974, quando nasce la linea 'Armani by Sicons', preludio all'uscita della sua prima collezione nel 1975, anno in cui fonda l'omonima casa di moda, con sede in un atelier in Corso Venezia. Con lui nell'impresa c'è Sergio Galeotti, compagno di vita che morirà solo dieci anni dopo.

Nel 1978 nasce il marchio 'Giorgio Armani', mentre nel 1979 viene fondata la 'Giorgio Armani Corporation', che mette le basi per l’espansione oltreoceano. Nel 1981 c’è il debutto di 'Emporio Armani' e 'Armani Jeans', marchi che negli anni rendono Armani uno degli stilisti più importanti al mondo, simbolo di classe ed eleganza, noto anche per le sue rivoluzioni stilistiche: dalle giacche destrutturate alla rivisitazione del tailleur. Armani viene spinto alla notorietà anche dal disegno dei costumi di scena di Richard Gere in American Gigolò (1980). Negli anni a venire espande il suo business, in particolare nel mondo del design e del lusso, con attività che comprendono profumi, occhiali (in collaborazione con Luxottica), orologi e gioielli.

Nel 1991 nasce 'Armani Exchange', a cui seguono 'Armani Casa', che amplia il business al mondo dell'interior design. Nel 2005 prende vita la sua linea di alta moda 'Armani Privé', mentre nel 2016 nasce la 'Fondazione Armani'. Oltre alla moda, Armani si interessa allo sport con la sua EA7 e, nel 2008, diventa patron della squadra di pallacanestro Olimpia Milano. Ha inoltre disegnato le divise di squadre di calcio come Piacenza, Chelsea e la Nazionale inglese, e nel 2012 realizza quelle della rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Londra, confermandosi sponsor ufficiale anche per le Olimpiadi del 2016, 2021 e 2024. Ultima impresa della sua vita è l’acquisto della 'Capannina' di Forte dei Marmi, descritto come "un gesto affettivo, un ritorno alle origini e un tributo alla tradizione italiana".