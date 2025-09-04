Giorgio Armani, il cordoglio della politica. "Un'icona della moda italiana", il ricordo di Mattarella e Meloni

Car.Gua. 04 settembre 2025 a

La morte dello stilista Giorgio Armani ha suscitato un profondo cordoglio da parte del mondo politico. Lutto cittadino proclamato dal Sindaco Sala. “Giorgio Armani è stato e resterà per sempre uno dei massimi rappresentanti della moda italiana e milanese nel mondo. Armani era un uomo pieno di talento e di interessi, capace di portare nelle sue creazioni lo stile sobrio ed elegante della sua personalità, misurato, mai eccessivo. A Milano mancheranno il suo sguardo creativo, la sua partecipazione attiva e il suo sostegno alla vita della nostra città. La camera ardente di Giorgio Armani sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani - Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, “i funerali si svolgeranno in forma privata”.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani. “Un maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo - si legge in un comunicato della presidenza della Repubblica -. Personalità schiva e riservata, dalla costante infaticabile creatività, nei lunghi anni della sua carriera ha ridefinito, a livello internazionale, i canoni dell'eleganza e del lusso. La sua sofisticata semplicità, la sua cura per la qualità e l'attenzione ai dettagli, hanno ispirato e influenzato generazioni di stilisti”.

“Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un'icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell'Italia migliore. Grazie di tutto". Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per il ministro per la Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo, Armani ha trasformato lo stile in leggenda e ha fatto dell'eleganza un linguaggio universale. “Oggi l'Italia e il mondo perdono una delle sue più grandi icone: Giorgio Armani, simbolo intramontabile di raffinatezza e genio creativo. "Buon viaggio, maestro del saper essere e del saper fare. Che il suo esempio continui a ispirare chi crede nella bellezza".

"Giorgio Armani rappresenterà per sempre una punta di eccellenza italiana – ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Non è stato soltanto un protagonista nel mondo della moda ma è stato e resterà un punto di riferimento nello stile italiano, con una rilevanza culturale rafforzata anche dalla sua generosità, dalla sua attenzione a temi sociali ed a molte attività di interesse della comunità nazionale. Armani è stato protagonista sulla scena internazionale e dobbiamo anche a lui e alla sua intensa attività di creatore il rinnovarsi della consapevolezza planetaria della importanza del sapere italiano".

Per il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.scompare un protagonista assoluto della cultura italiana, che ha saputo trasformare l'eleganza in un linguaggio universale: “Il suo stile sobrio e innovativo ha ridefinito il rapporto tra moda, cinema e società, lasciando un'impronta indelebile nel costume contemporaneo. Non soltanto un maestro della moda, ma un riconosciuto ambasciatore dell'identità italiana nel mondo”.