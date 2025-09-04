Giorgio Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia: i dati del patrimonio e del fatturato nel 2024

04 settembre 2025 a

a

a

Con un patrimonio di 12,1 miliardi di dollari, Giorgio Armani figurava ancora oggi al 235simo posto tra gli uomini più ricchi al mondo nella classifica di Forbes, al quarto posto in Italia. L'azienda che porta il suo nome, fondata nel 1975 insieme al compagno Sergio Galeotti, è diventata negli anni simbolo dell'alta moda italiana, e dalle passerelle si è espansa ad altri settori, dal beauty allo sport passando per la casa, ma anche hotel, ristoranti e locali. Solo di pochi giorni fa l'annuncio dell'acquisto dello storico locale La Capannina di Forte dei Marmi, dove per la prima volta 'Re Giorgio' incontro Galeotti.

Il gruppo conta oggi 8.698 dipendenti e 623 negozi di proprietà, oltre a quelli in partnership. Come emerge dagli ultimi risultati approvati, relativi al 2024, il bilancio del gruppo ha mostrato ricavi netti per 2,3 miliardi, in calo del 5% sul 2023, e un ebitda di 398 milioni, il 24 percento in meno sull'anno precedente. Raddoppiavano invece gli investimenti, a quota 332 milioni. "Sono convinto che perseguire coerenza e continuità, evitando di inseguire guadagni immediati, rappresenti la migliore strategia per assicurare il successo nel lungo periodo", sottolineava lo stilista in una nota, "Proprio grazie a questo approccio, in un contesto globale sempre più complesso e competitivo, posso affermare con orgoglio di aver mantenuto l'indipendenza e la stabilità del gruppo. Confido che le attuali difficoltà di mercato e le tensioni internazionali si attenueranno nel prossimo futuro".

Ma cosa succede ora a uno dei più grandi marchi italiani? Armani è stato unico nel mondo della moda anche come imprenditore, non cedendo l'azienda a gruppo e fondi e mantenendone fino a oggi il controllo. Non ha eredi diretti, ma due nipoti, figlie del fratello Sergio, poi c'è la sorella e suo figlio, e il suo bracio destro, Leo Dell'Orco. Tutti hanno incarichi nel Cda, così come l'amico Federico Marchetti, fondatore di Yoox. Nel 2016 è stata istituita la Fondazione Giorgio Armani, con cui lo stilista ha voluto assicurare una guida nella gestione futura dell’azienda, ma anche la trasmissione e la salvaguardia di valori e principi che, da sempre, hanno ispirato l’attività creativa e imprenditoriale del fondatore. Tre brand di riferimento: Giorgio Armani, Emporio Armani e A/X Armani Exchange. Lo stilista nel 2022 nella sua autobiografia di aver preparato minuziosamente la successione "con il mio usuale programmatico pragmatismo e la mia grande discrezione". Come emerso nello statuto circolato sui media della futura Giorgio Armani Spa, e che dovrebbe essere adottato al momento della successione, il 99,9% era in mano alo stilista, e lo 0,1% alla Fondazione. Nella Spa che nascerà ci saranno sei categorie di azioni con diritto di voto, più due senza diritto di voto. Ai soci A dovrebbe andare il 30% del capitale, quelli F il 10% - e tra queste due categorie rientrerebbe la Fondazione - agli altri il 15% a testa. Diversi i pesi: l'azione A darebbe diritto a 1,33 voti, e la F a 3 voti. Ai soci A inoltre la nomina di tre consiglieri, tra cui il presidente, e agli F due consiglieri, tra cui l’amministratore delegato, su un consiglio di amministrazione complessivamente di otto membri.