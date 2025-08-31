Furto da Dior, colpo gobbo a Firenze: "banda del buco" porta via prodotti per 200mila euro

31 agosto 2025 a

Colpo gobbo a Firenze con una "banda del buco" protagonista di un clamoroso furto in pieno centro storico. I fatti nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto. I ladri hanno preso di mira a boutique in pieno centro di Dior in via de' Sassetti.

Secondo le prime ie sommarie informazioni, la banda si è introdotta nel negozio del prestigioso marchio francese del lusso e avrebbe portato via - la stima è preliminare - prodotti per circa 200mila euro. In corso le indagini della polizia per fare luce su quanto accaduto.

I ladri sarebbero entrati nel negozio passando per locale adiacente. Una volta dentro, si sarebbe attivato l'allarme e con esso anche i "nebbiogeni", quei dispositivi di sicurezza che rilasciano fumi per impedire agli intrusi di vedere. Tuttavia i ladri sono riusciti a portare via una ingente quantità di prodotti.

Dieci anni fa un furto analogo era avvenuto in una boutique Christian Dior in via Tornabuoni a Firenze. I ladri, entrati forzando una porta, avevano portato via 15 borse e orologi di vari modelli, per un valore complessivo di 100 mila euro.