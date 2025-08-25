Mostra del Cinema, nasce il comitato Venice for Israel: “L'arte non può essere usata come maschera della propaganda”

25 agosto 2025 a

In risposta alla lettera aperta diffusa nei giorni scorsi dal collettivo Venice4Palestine – sottoscritta da numerosi esponenti del cinema italiano e internazionale e indirizzata alla Biennale di Venezia – nasce il comitato Venice for Israel. Se i primi hanno chiesto alla Mostra del Cinema di prendere posizione sul “genocidio a Gaza” e di offrire spazi a iniziative sulla Palestina, i promotori della nuova iniziativa replicano con un comunicato che mette in guardia dai rischi della propaganda culturale e dell’antisemitismo mascherato da espressione artistica. Questo il comunicato firmato Comitato Venice for Israel e Free4Future:

Il Festival proPal e quel logo che infiamma Venezia con messaggi subliminali

Negli ultimi mesi la guerra asimmetrica non si è combattuta solo sul terreno, ma anche nello spazio dell’informazione e della cultura. Non bastano le armi: oggi la battaglia passa per immagini false, slogan manipolati, simboli piegati a campagne di odio. E spesso a farne le spese è Israele, bersaglio preferito di propaganda travestita da arte.

Abbiamo visto comparire, accanto al prestigio delle manifestazioni veneziane, segni grafici che deformano la mappa di Israele e ne negano l’esistenza. Abbiamo ascoltato cori e testi che rilanciano lo slogan “dal fiume al mare”, un messaggio che non lascia spazio all’ambiguità: la cancellazione di uno Stato, di un popolo. Non è critica, non è arte: è un’estensione ideologica del progetto di eliminazione del popolo ebraico che ha attraversato il Novecento, da Hitler a Stalin, e che ancora oggi viene evocato da leader estremisti. E sarebbe una ferita insopportabile se proprio Venezia, la città che ha inventato la parola ghetto come recinto per confinare gli ebrei, si macchiasse oggi di un secondo triste primato antisemita. Aiutateci a dire: mai più.

Per questo nasce Venice for Israel. Non per limitare la libertà artistica, ma per difenderla da chi la riduce a megafono del pregiudizio. Non per imporre un pensiero unico, ma per ribadire che esistono fatti e verità, e che travisarli significa consegnarsi alla propaganda. Chiediamo che la Biennale, la più importante vetrina culturale italiana e una delle massime al mondo, assuma una posizione chiara: l’arte è libertà, e non può diventare copertura di menzogne e antisemitismo. La narrazione di un “genocidio a Gaza”, diffusa da Hamas e amplificata da reti di propaganda russa e iraniana, è un caso esemplare: un falso costruito a tavolino che trova spazio anche nei linguaggi culturali, fino a sembrare una verità acquisita.

Siamo convinti che la Mostra di Venezia possa essere il luogo in cui si distingue tra creazione e manipolazione, tra immaginazione e propaganda. Un luogo che restituisca agli artisti di tutto il mondo lo spazio di libertà che meritano, senza piegarsi al linguaggio dell’odio. Con questo spirito chiediamo un confronto. E vi proponiamo di riconoscere il nostro logo: non un plagio, ma una risposta, un contrappunto a chi usa la grafica come arma retorica contro Israele. Perché la libertà artistica non può esistere senza verità.