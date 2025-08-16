Palio di Siena, Valdimontone vince davanti a Sting e Madonna

16 agosto 2025 a

E' la Contrada di Valdimontone a vincere il Palio dell'Assunta 2025, con il cavallo Anda e Bola, un castrone baio di otto anni, e il fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo. Valdimontone non vince il Palio dal 16 agosto 2012, quando la Contrada trionfò con Jonathan Bartoletti detto Scompiglio su Lo Specialista. Nella storia secolare del Palio, con quella del 16 agosto la Contrada ha totalizzato 45 vittorie. Il quarantatreenne Zedde ha corso complessivamente 34 Palii e ne ha vinti 4.

Anche Madonna è arrivata a Siena dove ha assistito al Palio all'interno di Palazzo Pannocchieschi d'Elci, che si affaccia su piazza del Campo. In serata la celebre popstar si è spostata in un hotel dove era previsto un party in suo onore in occasione del compleanno: Madonna - che ha origini italiane, i nonni paterni infatti sono nati a Pacentro in Abruzzo - ha festeggiato 67 anni. Fra le portate del catering per la festa, in pieno stile culinario toscano, erano previsti vini pregiati e dolci tipici come il panforte senese. Fra gli ospiti fra gli altri anche Sting, storico amico di Madonna, che in Toscana è di casa avendo residenza nella tenuta Palagio a Figline Valdarno (Firenze). Madonna è arrivata a Firenze insieme ad amici, familiari e membri del suo staff.