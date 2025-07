Palio di Siena, corsa rinviata: pioggia su piazza del Campo e bandiera verde

02 luglio 2025 a

Slitta di un giorno il Palio di Siena a causa della pioggia che batte su Piazza del Campo. A una trifora del palazzo comunale è stata esposta la bandiera verde che comunica la decisione del sindaco di rinviare l'appuntamento. Un fuoriprogramma, questo, che non è un unicum nella storia della competizione fra le contrade della città. Anche lo scorso anno il Palio era stato rinviato ai giorni successivi per le avverse condizioni meteorologiche ai giorni successivi. Comprensibile la delusione delle migliaia di visitatori che avevano sperato fino all'ultimo nella possibilità di assistere alla gara.

La decisione è arrivata per ragioni di sicurezza. Dopo la mattinata caldissima e soleggiata che aveva illuminato le vie di Siena, dal primo pomeriggio nuvole nere si erano addensate sul centro cittadino, seguite da un breve ma intenso temporale che in breve tempo ha svuotato la piazza, a eccezione di qualche centinaio di irriducibili rimasti immobili sotto la pioggia per non perdere le prime file a ridosso delle transenne. Sacrificio, quello dei presenti, risultato presto inutile.

Che non si corresse tre carriere consecutive al di fuori delle 'date canoniche' non accadeva dal 1870: in quel periodo infatti fu spostato al 4 luglio il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano del 1869, al 17 agosto la Carriera dedicata all'Assunta e poi al 3 luglio il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano del 1870. Per correre nello scorso luglio si dovette attendere altri due giorni, e il palio si svolse il 4 luglio. Ad agosto 2024 invece si corse il 17 e non il 15.