F-35 italiani della Nato intercettano caccia russi, tensione nei cieli estoni

13 agosto 2025 a

a

a

Per la prima volta due F-35 italiani decollano dall'Estonia "in risposta ad aereo russo" nell'ambito della missione di Air Policing della Nato. Il distaccamento della Task Force Air - 32° Stormo italiana presso la base aerea di Ämari in Estonia - riferisce il Comando aereo dell'Alleanza Atlantica su X - è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a dimostrazione dell'impegno dell'Alleanza a salvaguardare lo spazio aereo della Nato".

Intanto l'Estonia ha espulso un diplomatico dell'ambasciata russa accusato di "ingerenza" negli affari interni. Ad annunciarlo è stato oggi il ministero degli Esteri di Tallinn. "Il diplomatico in questione è stato direttamente e attivamente implicato nella sfida all'ordine costituzionale e al sistema giuridico dell'Estonia e nella divisione della società estone", ha dichiarato il capo della diplomazia di Tallinn, Margus Tsahkna con un comunicato.