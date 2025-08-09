Meteo, caldo africano pronto a colpire: attesa "l'ondata più intensa dell'anno"

09 agosto 2025 a

Si entra nel vivo dell'ondata di caldo africano che ha iniziato a travolgere la penisola italiana. Le temperature sono in aumento e, nel corso del weekend, si porteranno su valori anche di 5-7 gradi al di sopra delle medie, soprattutto al centro-nord. Un secondo weekend di agosto stabile e rovente, dunque, con massime che tra oggi e domani saliranno diffusamente oltre i 35/37 gradi, con punte anche di 39 gradi su zone interne del centro-sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano parlano di condizioni prevalentemente stabili, segnalando però il ritorno di acquazzoni e temporali pomeridiani sulle Alpi. Nel corso della prossima settimana, secondo i principali modelli, l'ondata di caldo africano si intensificherà ulteriormente, configurandosi probabilmente come la più intensa di quest'anno.

Al nord, atteso tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori alpini, ancora soleggiato altrove. In serata e nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Giornata all'insegna del bel tempo con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane al centro. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni anche al sud e sulle isole. Cieli soleggiati anche durante le ore pomeridiane. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la Penisola.