Meteo, Sottocorona: "Oltre 35 gradi". Ecco la mappa, quanto dura il caldo

Tempo stabile, alta pressione e caldo sull'Italia. Paolo Sottocorona presenta su La7 le sue previsioni meteo di venerdì 8 agosto. Le mappe indicano una Penisola pressoché sgombera dalle nuvole. Oggi compare solo "qualche debolissima, isolatissima precipitazione sulle zone alpine" nel pomeriggio, situazione normale a ridosso dei rilievi. Sabato 9 agosto "era prevista un'intensificazione di questa attività pomeridiana sulle zone alpine, in realtà" non ci sarà: avremo "tempo stabile". Domenica 10 agosto qualcosa c'è con fenomeni che prendono più di mira le zone alpine centrali e scendono anche sulla Liguria di Ponente. Parliamo di temporali isolati ma localmente intensi.

 

Con la stabilità si intensifica il caldo. Le temperature tendono a salire ovunque nelle prossime 24 ore. "Domani  saranno un poco più alte al centro e al sud, discretamente più alte al nord", spiega Sottocorona ch emostra la mappa delle temperature attese. Ebbene, "oggi cominciano ad affacciarsi le zone in rosa, che superano i 35 gradi soprattutto al centro e al sud". QUanto durerà il caldo intenso? "Questa fase che si protrarrà à fino a buona parte della prossima settimana", spiega il meteorologo. 

