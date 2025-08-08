Meteo, Sottocorona: "Oltre 35 gradi". Ecco la mappa, quanto dura il caldo

08 agosto 2025 a

a

a

Tempo stabile, alta pressione e caldo sull'Italia. Paolo Sottocorona presenta su La7 le sue previsioni meteo di venerdì 8 agosto. Le mappe indicano una Penisola pressoché sgombera dalle nuvole. Oggi compare solo "qualche debolissima, isolatissima precipitazione sulle zone alpine" nel pomeriggio, situazione normale a ridosso dei rilievi. Sabato 9 agosto "era prevista un'intensificazione di questa attività pomeridiana sulle zone alpine, in realtà" non ci sarà: avremo "tempo stabile". Domenica 10 agosto qualcosa c'è con fenomeni che prendono più di mira le zone alpine centrali e scendono anche sulla Liguria di Ponente. Parliamo di temporali isolati ma localmente intensi.

Dove colpirà il caldo africano. Via libera all'anticiclone, alle porte ''un weekend infernale''

Con la stabilità si intensifica il caldo. Le temperature tendono a salire ovunque nelle prossime 24 ore. "Domani saranno un poco più alte al centro e al sud, discretamente più alte al nord", spiega Sottocorona ch emostra la mappa delle temperature attese. Ebbene, "oggi cominciano ad affacciarsi le zone in rosa, che superano i 35 gradi soprattutto al centro e al sud". QUanto durerà il caldo intenso? "Questa fase che si protrarrà à fino a buona parte della prossima settimana", spiega il meteorologo.