Meteo, Sottocorona: "II giorno peggiore". Ecco il caldo, la bordata ai "profeti" delle previsioni

Si alzano le temperature in Italia, spiega Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di sabato 9 agosto e dei prossimi giorni. su La7. "Fino all'altro ieri eravamo sotto media, ora siamo leggermente sopra", spiega il meteorologo. Insomma, "fa già abbastanza caldo" ma quanto durerà? La situazione in Italia è quella di alta pressione pressoché ovunque, e un'accelerazione ulteriore arriverà a partire da lunedì: "Continua questa tendenza all'aumento delle temperature, quindi i valori sono molto elevati. Arriviamo a venerdì 15 agosto, il giorno di Ferragosto, ed è forse il peggiore", osserva l'esperto. Passato Ferragosto, "come succedeva una volta le temperature cominciano un po' a calare", spiega Sottocorona. Sul fronte delle previsioni, nulla di rilievo da segnalare tranne qualche instabilità sulle zone alpine.

 

Ma di che temperature palrliamo? Considerato che andiamo "sopra media nel periodo più caldo dell'anno, e vuol dire che siamo su numeri piuttosto forti", commenta il meteorologo di La7 nel corso di Omnibus. Le temperature "che possono superare i 35 gradi sono al sud e al centro ma si affacciano anche sulla Pianura padana. Dobbiamo dare un limite orientativo da 35-37 gradi e  la tendenza nelle prossime 24 ore è ancora in aumento, soprattutto al nord, meno al centro, quasi nulla sulle isole".

 

Sottocorona infine dà una stoccata sulle "previsioni a lunga scadenza" che, osserva, "non esistono". Ma allora perché ci sono quelle mensili del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica? "Attenzione perché se andate sul sito leggerete questa avvertenza: 'Il carattere caotico dell'atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull'evoluzione del tempo in singole località, previsioni di tipo classico, possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni, oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile'. E lo dice il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, non è una mia fissa... Le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, cioè non dicono che tempo fa nelle singole zone o nelle singole ore della giornata, forniscono indicazioni probabilistiche", chiarisce il meteorologo.

 

