West Nile nel Lazio, cosa prevede l'ordinanza urgente. Rocca: "Supereremo la sfida"

30 luglio 2025 a

a

a

Un'ordinanza urgente per arginare nel Lazio la diffusione del virus West Nile che ha fatto finora otto morti in Italia. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, l'ha firmata oggi: prevede che i Comuni della regione con circolazione virale in atto eseguano, con urgenza e senza ritardo, interventi straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di "disinfestazione, sia adulticida sia larvicida, come da indicazione delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, il quale verifica, ai fini dell'erogazione del contributo, le attività e gli interventi". Il finanziamento degli interventi sarà garantito da uno stanziamento della Regione Lazio con un'apposita delibera di Giunta.

Ho appena firmato un'ordinanza urgente per prevenire il rischio di diffusione del virus West Nile nel Lazio.



Questa situazione non desta preoccupazioni alla comunità scientifica, tuttavia abbiamo messo in campo ogni azione per scongiurarne la diffusione. pic.twitter.com/ibIx2MRvIE — Francesco Rocca (@roccapresidente) July 30, 2025

"Con questa ordinanza si dispone che i sindaci facciano disinfestazione, si mettono a disposizione importanti risorse con una delibera di Giunta della prossima settimana, oltre un milione di euro e se sarà necessario stanzieremo altre risorse per la disinfestazione anche larvicida", ha spiegato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un video sui suoi canali social. E sui comportamenti Rocca raccomanda a tutta la popolazione di "evitare ristagni d'acqua e adottare protezioni personali". Aggiunge "però senza allarmismi, soltanto l'1% dei casi di west Nile ha conseguenze gravi non necessariamente letali. È un virus che non si diffonde da uomo a uomo".

Allarme West Nile in Italia, ecco i sintomi da riconoscere subito

Rocca ha sottolineato il valore dell'azione della task force attivata, "l'Asl di Latina sta facendo un lavoro straordinario con tutti i sindaci e tutte le Asl. Questa è la Regione in cui c'è lo Spallanzani, la soglia di attenzione è sempre alta. Sono sicuro- conclude- che i sindaci faranno la loro parte secondo le indicazioni delle asl in coordinamento con l'Istituto Zooprofilattico della Regione e insieme sapremo superare anche questa sfida".