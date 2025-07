Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: già 7 vittime per il virus West Nile (mercoledì 30 luglio)

30 luglio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 30 luglio. Sono saliti a sette i decessi causati quest’anno in Italia dal virus West Nile, con tre nuove vittime confermate nelle ultime 24 ore. A preoccupare non sono tanto i numeri, che sarebbero in linea con gli anni precedenti, quanto la nuova distribuzione geografica dell’infezione, sempre meno concentrata nel Nord Italia e sempre più diffusa nel Centro-Sud, in particolare nella provincia di Latina e nel Casertano. In Campania, l’ultimo caso riguarda un uomo di 68 anni di Trentola Ducenta (Caserta), deceduto presso il presidio ospedaliero di Aversa.