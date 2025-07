Meteo, crollo delle temperature e nubifragi: quanto dura la "burrasca di fine luglio"

28 luglio 2025 a

Un break estivo che sta portando temporali ed eventi atmosferici anche pesanti su buona parte del Paese: è quello in corso lunedì 28 luglio ma quanto durerà? Le previsioni meteo per i giorni a venire danno indicazioni chiare. Oggi e martedì 29 luglio un "ciclone innescherà un'ondata di maltempo con temporali, nubifragi e venti via via più intensi dai quadranti settentrionali specie al Centro Sud", spiegano gli esperti de IlMeteo.it. Venti forti da Nord - fino a 90 chilometri orari - sono attesi in Sardegna, Sicilia, Calabria, Lazio, Campania, Marche e Abruzzo, "mentre la Bora spazzerà le coste di Veneto ed Emilia Romagna". Maltempo, venti e mareggiate che faranno crollare le temperature di 10-15 gradi, spiegano gli esperti che parlano di "burrasca di fino luglio".

Una sferzata di maltempo sulla prima settimana di vero "esodo estivo" degli italiani che durerà almeno 48 ore. A partire da mercoledì 30 luglio, infatti, la situazione tenderà a migliorare progressivamente, con i venti che perderanno forza su buona parte dell'Italia.