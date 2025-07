West Nile, 77enne muore allo Spallanzani: è la seconda vittima nel Lazio

28 luglio 2025 a

Il virus West Nile fa un'altra vittima nel Lazio. Si tratta di un uomo di 77 anni morto lunedì 28 luglio all’istituto Spallanzani di Roma. L'uomo secondo quanto trapela aveva patologie croniche e aveva subito recentemente un trapianto cardiaco. Viveva in provincia di Latina, la più colpita dal virus del Nilo occidentale, e aveva soggiornato nell’ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta.

West Nile, sette nuovi casi nel Lazio. Due con sindrome neurologica

Come detto si tratta della seconda vittima nel Lazio. La prima è stata Filomena Di Giovangiulio, 82enne residente a Nerola in provincia di Roma e deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, il 20 luglio. Era stata ricoverata il 14 luglio scorso: aveva febbre e appariva in stato confusionale. Nel caso odierno, la Regione Lazio sta verificando se si tratta di un caso autoctono o legato al soggiorno in Campania dell'anziano.