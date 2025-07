Meteo, “maltempo marcatissimo”. Le zone più colpite: Sottocorona e la fine di luglio piovosa

28 luglio 2025 a

Una fine di luglio caratterizzato da un tempo che ha spazzato via il caldo torrido. A fare il quadro della situazione generale del meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: “Molte nuvole già sull'Italia e non solo. I temporali sono molto attivi sull’Italia, dalle zone in Toscana questi temporali si stanno spostando verso sud ovest, quelli sull'Adriatico si spostano verso verso est”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno dell’esperto meteo: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 28 luglio, dice che al nord sono già in atto questi fenomeni intensi, con quantità elevatissime di pioggia, un po' meno sulle zone di nord ovest. Al momento al centro non ci sono questi fenomeni, ma raggiungeranno il centro e poi in parte il sud, di più sulle zone interne e sul versante Adriatico che su quello tirrenico, dove le piogge arrivano, ma dovrebbero essere meno intense. Le isole maggiori restano un po' al di fuori da questa circolazione. Domani, martedì 29 luglio, questo maltempo marcato, marcatissimo di oggi, si attenua molto, al nord resta qualche fenomeno isolato, ma anche molte schiarite, restano piogge, in prevalenza però moderate, moderate ci sono su tutto il versante Adriatico fino alla Puglia, poi un poco sul basso Tirreno, qualche fenomeno appena un po' più intenso, ma la situazione è decisamente più tranquilla. Così come quella di mercoledì 30 luglio, quando ricompaiono al nord le piccole zone di precipitazioni consistenti, sono fenomeni molto isolati, mentre oggi abbiamo zone intere, regioni intere in cui i fenomeni sono intensi, quindi una situazione con una certa instabilità al nord, un po' meglio al centro e al sud dove le precipitazioni se ci sono, sono deboli, ma il tempo tende a essere un po' più stabile. Molti temporali sulla Corsica invece, in maniera isolata, però non sono sul mare, sono sulla terra, quindi sono sicuramente quelli del pomeriggio”.

Infine Sottocorona si focalizza sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ovviamente già nel fine settimana abbiamo visto che quei picchi di caldo, soprattutto al sud, su parte del centro, sono assolutamente scomparsi, al nord dove ci sono anche le piogge ci sono massime che sono sui valori delle minime, arrivano a 18°, 19°, 16° se c'è un temporale, quindi valori molto bassi. Restano relativamente elevati sulle isole maggiori, soprattutto in Sicilia, dove di questi fenomeni né nuvole né piogge sono presenti nella giornata di oggi. La tendenza nelle prossime 24 ore è di qualche diminuzione al sud, dove ancora magari c'è un po' di questa pioggia, deciso recupero, ma rispetto a oggi che saranno molto basse, sui versanti tirrenici, sulla pianura padana, aumenti di 4, 5, 6° rispetto a oggi sull’Emilia-Romagna. Ma oggi sono talmente basse che domani, se va bene, tornano normali forse e forse neanche”.