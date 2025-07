Celeste Pin, la denuncia dell'ex moglie dopo la morte: “Indagate per omicidio”

26 luglio 2025 a

Elena Fabbri, ex moglie di Celeste Pin, ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Firenze, contro ignoti, per omicidio, chiedendo di indagare, partendo dal test tossicologico e dall'esame di sms e chiamate sul cellulare dell'ex giocatore e bandiera della Fiorentina, trovato morto martedì scorso nel suo appartamento a Firenze. L'ipotesi più accreditata nell'inchiesta per omicidio colposo, senza indagati, relativa alla morte di Celeste Pin, aperta dalla pm Silvia Zannini, resta il suicidio. Secondo quanto riporta il quotidiano Corriere Fiorentino, per Fabbri non starebbe in piedi l'ipotesi della presunta depressione come causa della scelta che avrebbe portato Pin a togliersi la vita.

La donna, che dall'unione con il calciatore ha avuto due figli, ipotizza, in una mail inviata ai magistrati, che Pin possa essere stato ucciso: per questo chiede esami tossicologici e il sequestro dell'abitazione. È stato riferito che l'ex calciatore di Fiorentina, Perugia e Verona aveva sofferto di depressione, ma che in questo periodo era invece in buona salute. Come detto l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti e' quella del suicidio, anche se la stessa procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al fine di effettuare alcuni accertamenti. Tra cui l'autopsia, già conclusa, a cui è seguita la restituzione della salma alla famiglia.