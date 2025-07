Meteo, il caldo ha le ore contate? Quando l'aria nordafricana verrà "spazzata via"

24 luglio 2025 a

"Le roventi masse d'aria di origine nordafricana verranno definitivamente spazzate via a partire da domenica, soppiantate da correnti decisamente più fresche di matrice nordatlantica, in arrivo grazie a una circolazione depressionaria che attraverserà buona parte della nostra Penisola". Insomma, "il gran caldo ha le ore contate". Questa la previsione di Manuel Mazzoleni di 3bmeto. "L'intensa ondata di caldo africano raggiungerà nuovamente il suo apice nella giornata di sabato, con temperature diffusamente superiori ai 38-40 gradi nelle aree interne del Sud e punte fino a 42-44 nell'entroterra catanese", spiega. Una circolazione depressionaria in approfondimento tra la Francia e il Nord Italia favorirà la risalita verso il basso Adriatico delle roventi masse d'aria africana, responsabile martedì di picchi oltre i 45 gradi sulla Sicilia. Tuttavia, proprio questa depressione si muoverà nel weekend verso i Balcani, determinando un peggioramento del tempo soprattutto al Centro-Nord, con temporali sparsi, localmente anche intensi, e, tra sabato pomeriggio e domenica, anche su parte del basso versante tirrenico, Lucania e medio-alta Puglia.

Il passaggio della depressione favorirà l'ingresso di correnti "decisamente più fresche da Nord- prosegue Mazzoleni- che faranno crollare le temperature anche di 10-15 gradi. Il calo si farà sentire già sabato su tutto il Centro e sul basso versante tirrenico (massime comprese tra 28 e 33 gradi), mentre da lunedì si tornerà a 'respirare' anche al Sud, con massime sotto i 30 gradi lungo le coste e non oltre i 32-35 nelle aree interne. Merito anche di una vivace ventilazione, che nel fine settimana si rinforzerà di Maestrale-Tramontana su buona parte del Centro Sud, risultando a tratti tesa". Al Nord, invece, si assisterà a un lieve rialzo delle temperature tra domenica e lunedì ma con massime che non si spingeranno oltre i 30-32 gradi. "La rinfrescata e l'instabilità previste nel weekend- continua Mazzoleni- potrebbero aprire la strada a nuove perturbazioni in arrivo la prossima settimana. Secondo le attuali proiezioni (da confermare nei prossimi aggiornamenti), una nuova circolazione depressionaria potrebbe raggiungere l'Italia già domenica, determinando un parziale peggioramento al Nord, in estensione poi anche al Centro-Sud nei giorni a seguire, con rischio di fenomeni localmente anche intensi. Il tutto sarà accompagnato da temperature a tratti anche sotto le medie stagionali: massime inferiori ai 30 gradi al Centro-Nord, salvo locali picchi superiori nelle aree interne tirreniche, mentre al Sud difficilmente si supereranno i 32-33 gradi".