Meteo, Sottocorona anticipa: "Maltempo molto marcato". Dove cambia tutto

Per capire che tempo ci aspetta e, quindi, individuare la zona in cui potrebbe regnare l'instabilità, "bisognerebbe scegliere se occuparsi delle nuvole vicino alla Sardegna, di quelle della Liguria o di questa linea compatta che sta attraversando la Francia". Con questo suggerimento, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo e anticipato che, a Nord-Ovest, si presenteranno oggi "fenomeni molto intensi". A finire nel mirino sarà la fascia fra Piemonte e Lombardia e, in parte minore, quella fra Veneto e Trentino.

Nessun cambio di passo è atteso per la giornata di domani, quando anzi "questa situazione si estende, si amplifica"; ha sottolineato il meteorologo, in diretta dallo studio di Omnibus. Si profila una zona di instabilità, "che parte da Nord-Ovest e prende Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si registrerà maltempo molto marcato". Già verso l'Emilia-Romagna, però, "le piogge scompaiono". Nella giornata di venerdì "questa instabilità si attenua molto", ha avvisato Sottocorona, "ma è ancora ben presente, in maniera più isolata, in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia".