Meteo, Sottocorona si sbilancia: "Cambiamenti in vista". Che succede

"Qualche nuvola in più" fa capolino in Liguria e in Sardegna e il "cielo più libero" è quello del Centro e del Sud. Così Paolo Sottocorona ha diffuso, su La7, le ultime previsioni. "La linea era di un nuovo esteso peggioramento al Nord e in effetti anche ieri fenomeni ci sono stati", ha osservato il meteorologo riferendosi alle regioni settentrionali e all'Emilia-Romagna e alla Toscana, dove in effetti "qualche fenomeno c'è". Ma come evolve la situazione?

Nella giornata di domani, al nord è atteso "un nuovo peggioramento molto esteso, molto marcato, che va a prendere parte di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia e scende anche verso l'Emilia Romagna". A risentire del maltempo sono anche il Centro e il Sud, dove potrebbe registrarsi "qualche debole pioggia". Sabato, poi, al Nord "rimangono fenomeni intensi ma isolati" e qualche pioggia arrica al Centro. "Cambiamenti in vista", ha detto l'esperto per sintetizzare. Quanto alle temperature minime, esse sono "sempre molto alte".