Meteo, c'è una data per la fine del caldo asfissiante? La verità dopo i picchi a 47 gradi

22 luglio 2025 a

Il grande caldo che in questi giorni sta investendo in particolare le regioni del Sud Italia e la Sicilia, dove oggi si sono toccate punte di 47°, lascerà spazio a temperature più fresche a partire dal fine settimana. "Nelle regioni meridionali avremo ancora un paio di giorni di caldo estremo, ma nel fine settimana l'anticiclone africano lascerà il Sud, sotto la spinta della perturbazione in discesa dal Nord Europa, e avremo un graduale calo delle temperature". A confermarlo all'Adnkronos è Mattia Gussoni, meteorologo de Il meteo.it. " Al Nord, infatti, da domani è in arrivo una perturbazione temporalesca che fino a venerdì porterà piogge e grandinate con un sensibile abbassamento delle temperature. Temporali che nel weekend - spiega Gussoni - interesseranno anche le regioni del centro e questo spazzerà, almeno per il momento, il caldo torrido degli ultimi giorni".

Intanto, secondo il bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute domani, mercoledì 23 luglio, a Campobasso e Palermo scatterà l'allerta di livello 3, la più elevata ("bollino rosso2). "Bollino rosso" sempre a Campobasso e Palermo anche giovedì 24, quando in altre cinque città (Bari, Messina, Perugia, Pescara e Reggio Calabria) sarà allerta di livello 2 ("bollino arancione"). Ancora sopra le medie stagionali le temperature, con massime percepite (giovedì) di 39 gradi a Palermo e 38 Messina e Reggio Calabria.