Meteo, Giuliacci spiazza tutti: "Non parleremo più di caldo", svolta in arrivo

Temporali in arrivo a spezzare il caldo ma solo in alcune regioni. A dare le previsioni meteo di venerdì 25 luglio è il colonnello Mario Giuliacci che spiega come una "perturbazione giunta da lontano Marocco" sarà destinata a portare "rovesci e temporali al nord, Toscana, Sardegna". Parliamo, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , di precipitazioni che saranno "diffuse e di forte intensità, probabili sul basso Veneto". E ancora, attesi venti di maestrale sulla Sardegna.

Sul versante delle temperature, avremo massime inferiori a 30 gradi al nord, comprese tra 30 e 32 gradi sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Al centro possibili picchi di 34 gradi in Umbria. Caldo intenso al sud con valori compresi tra 33 e 38 gradi, ma sono attese punte "di 40 gradi in particolare sulla Puglia, sul Materano, sulla Calabria Ionica, Siracusano e Catanese". Sabato 26 luglio avremo valori "superiori a 35 gradi su Salernitano, Materano, Crotonese, Catanese e Siracusano.

Poi Giuliacci spiazza tutti: "Fino al 5 agosto, non parleremo più di caldo". Il motivo? "Arrivano temporali forti: lunedì 28 su Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e martedì ancora forti e temporali con nubifragi e grandinati possibili su bassa Romagna, Marche e Abruzzo". Il tutto condito da venti forti, "superiori a 80 km all'ora", su molte regioni con il meteorologo che avverte sulla possibilità di "eventi estremi".