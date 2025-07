Meteo, Sottocorona: "Più caldo? Teoricamente...". Ecco cosa ci aspetta

21 luglio 2025 a

Caldo e alta pressione sull'Italia che vive una fase di estate piena, con qualche eccezione. A spiegare tutto è Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di lunedì 21 luglio e dei giorni a venire, su La7. Abbiamo "poche nuvole al sud" sul settore orientale, mentre "al nord arriva la coda di una vera e propria perturbazione" da settentrione. Cosa dobbiamo aspettarci? Temporali fino alla Liguria e poi in giornata anche sul Friuli Venezia Giulia con "la possibilità di fenomeni localmente intensi", spiega Sottocorona. In pratica "la perturbazione poi si muoverà verso est". Al centro qualche nube, sereno al sud.

Italia spaccata in due: temperature su e temporali. Cosa ci aspetta

Martedì 22 luglio "migliora decisamente al nord, resta qualcosa nella zona di nord-est, Friuli Venezia Giulia, in maniera isolata anche il Veneto e il Trentino Alto Adige, ancora con fenomeni di una certa consistenza ma molto più isolati". Mercoledì 23 luglio tornano sulle "zone di nord-ovest fenomeni di una certa consistenza, minori sulle Alpi centrali", mentre al centro e al sud sempre tempo stabile. Le temperature. "Teoricamente", osserva il meteorologo, "avremo più caldo...". Sarà così? "Le minime di questa mattina sono su valori abbastanza alti, le massime sono state in qualche caso molto elevate" anche se la "tendenza nelle prossime 24 ore è di diminuzioni al nord, diminuzioni al centro, diminuzioni in Sardegna anche piuttosto marcate, qualche leggero aumento soltanto al sud e Sicilia".