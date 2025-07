Meteo, Italia spaccata in due: temperature su e temporali. Cosa ci aspetta

20 luglio 2025 a

Italia spaccata in due per questa penultima domenica di luglio. Sul Paese si avrà caldo record al Centro-Sud, con punte anche oltre i 40 C, mentre al nord temporali e nubifragi, con un'allerta idraulica arancione sul Piemonte e la Lombardia. Saranno sei le città in bollino arancione e 11 quelle in bollino giallo. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute ha indicato l'arancione - ovvero condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare tra i più vulnerabili - per Bari, Cagliari, Campobasso, Palermo, Perugia e Roma. In giallo (livello di pre-allerta) Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Pescara Reggio Calabria e Rieti.

Al Nord il fronte caldo sarà interrotto da improvvise precipitazioni, in alcuni casi anche a carattere temporalesco. Il caldo estremo si farà sentire su tutto il Sud e su parte del Centro Italia almeno fino a giovedì prossimo. Da lunedì si precede un ulteriore innalzamento delle temperature che potranno raggiungere i 45 gradi nelle zone interne tra Siracusa e Catania. Fino a mercoledì la Sicilia sarà esposta a temperature estreme, specialmente quando arriverà vento di scirocco con punte massime che potrebbero avvicinarsi ai 50 gradi. La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso per temperature massime diffusamente elevate o molto elevate su tutta l'Isola fino alle 18 di oggi con punte localmente superiori ai 40-41 gradi centigradi.