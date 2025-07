Gallipoli, bimbo di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico: è grave

20 luglio 2025 a

Un bimbo ligure di sette anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere quasi annegato nella piscina di un parco acquatico di Gallipoli: il piccolo, che non sa nuotare, era in vacanza con i genitori e, intorno alle 11.30, è caduto nella parte della vasca dove l'acqua è più alta. Il padre si è accorto che il figlio galleggiava privo di sensi e sono scattati subito i soccorsi.

Dopo diverse manovre di rianimazione da parte dei bagnini presenti e dei sanitari, il bambino è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, ha riferito il sito LeccePrima. Sul posto, un parco divertimenti in località Rivabella, sono interventi gli agenti del locale commissariato. Il bimbo è stato ricoverato a Gallipoli dove i medici stanno tentando di salvargli la vita.