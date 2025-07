Palermo, l'assessore Ferrandelli difende il titolare di un bar e viene preso a sediate

20 luglio 2025 a

Sono stati individuati alcuni componenti del gruppo che lo scorso 17 luglio, in un bar di via Alloro, a Palermo, hanno aggredito l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, il titolare del locale e il padre. Le indagini dei Falchi della Squadra Mobile hanno permesso di identificare quattro soggetti, due maggiorenni e due minorenni, che sono stati denunciati alle rispettive procure di competenza. La violenta aggressione, con schiaffi, pugni e sediate (come si vede nel video ) è stata scatenata da un presunto resto sbagliato.

Stando alla ricostruzione, la vicenda ha avuto inizio intorno alle 16, quando due ragazze si sono presentate al bar e hanno pagato la loro consumazione. Qualche minuto dopo, un uomo, accompagnato da una delle due ragazze, è tornato al locale lamentando di aver ricevuto un resto sbagliato. Da qui la rissa. In sei, tutti uomini, si sono scagliati contro il proprietario del bar con schiaffi e pugni. In soccorso dell'uomo sono arrivati prima il padre e poi l'assessore Ferrandelli, che si trovava casualmente a passare da lì e ha chiamato la polizia.