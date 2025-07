Papa Leone XIV ad Albano: "Prendiamoci cura gli uni degli altri". Migliaia di fedeli

20 luglio 2025

Bagno di folla per Leone XIV. Il Papa si è recato oggi ad Albano Laziale e ha celebrato messa nella Cattedrale cittadina. È stato accolto da migliaia fedeli con calore ed entusiasmo e ha ricevuto in dono il piatto d'argento che era stato preparato per la sua "presa di possesso" come cardinale-vescovo della Diocesi (programmata per il 12 maggio 2025 e saltata per l'elezione del nuovo Pontefice). Del tempo estivo, "facciamone l'occasione per prenderci cura gli uni degli altri" e "per offrirci reciprocamente comprensione", ma "facciamolo con coraggio", ha incoraggiato Prevost durante l'omelia. "Promuoveremo, in questo modo, nella solidarietà e nella condivisione della fede e della vita, una cultura di pace tra le persone, tra i popoli, tra le religioni", ha aggiunto. Ai giornalisti che lo attendevano al termine della messa, ha detto: "Dobbiamo dialogare e lasciare le armi" perché "il mondo non sopporta più" la guerra.