Traffico, weekend da bollino rosso: prove generali di esodo estivo

Iniziano le prove di esodo estivo. Nel terzo fine settimana di luglio, lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane), à atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord. Oggi e domani, infatti, è previsto bollino rosso. "Si intensificano le partenze con l'avvicinarsi, a partire dalla prossima settimana, della fase più acuta dell'esodo estivo. Anas - ha dichiarato l'Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme - è impegnata a semplificare la gestione del traffico con l'ottimizzazione dei cantieri per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in occasione delle grandi partenze"

"Abbiamo potenziato i nostri presidi su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo e dare agli utenti strade ancora piu sicure e con migliori tempi di percorrenza", ha aggiunto. Traffico intenso è previsto nel Lazio in entrata e in uscita da Roma: le strade interessate sono il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 "Roma - Fiumicino", la SS 148 "Pontina" che insieme alla SS 7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio e le statali 1 "Aurelia" e 2 "Cassia" verso l'area nord e nord-est della regione e la Toscana.