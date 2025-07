Meteo, Sottocorona avverte: "Linea di precipitazioni intense". Dove si rischia

19 luglio 2025 a

a

a

"Parliamo quasi esclusivamente del nord, perché al centro e al sud forse passa qualche nuvola". È un Paolo Sottocorona determinato quello che, in diretta dallo studio di Omnibus, diffonde le previsioni per il weekend. Se in Friuli Venezia Giulia "c'è solo qualche nuvola", attenzione va prestata al Piemonte e alla Valle d'Aosta, dove si registrano "precipitazioni di una certa consistenza". Il motivo? La risposta non si fa attendere: "Si risente del passaggio al di là dell'arco alpino, di una vera e propria perturbazione che porta lì maltempo", spiega il meteorologo.

Sottocorona: "Qualcosa cambia". Dove e quando torna il maltempo

Domani, domenica 20 luglio, il maltempo al di là delle zone alpine "è molto esteso, molto intenso, quasi di tipo invernale per intenderci". Instabilità che si estende a tutto l'arco alpino, alle Prealpi, alla Liguria, all'Alta Toscana. Sulle altre regioni, come Toscana, Umbria e Lazio, invece, è previsto "cielo nuvoloso". Lunedì si può notare "questa linea abbastanza particolare come forma di precipitazioni molto intense che non sono in zona alpina, sono un poco più basse, ma sono molto intense" al Nord. Piogge "ancora deboli" potrebbero bagnare la Liguria. Quanto alle temperature minime, "il mare comincia a riscaldarsi di nuovo" e, quindi, "sono in aumento".