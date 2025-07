Meteo, le date del caldo africano. Giuliacci: "Le quattro regioni roventi e la più fresca d'Italia"

18 luglio 2025 a

a

a

Arriva una nuova ondata di calore ma non sarà una fiammata da record. "Non credete ai soliti siti allarmistici", avverte il colonnello Mario Giuliacci nelle previsioni meteo per sabato 19 luglio e per i giorni a venire. "L'ondata di caldo africano inizierà sabato 19, durerà all'incirca fino a venerdì 25 luglio. Sarà rovente solo su alcune regioni meridionali", spiega l'esperto in video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Il caldo intenso inizierà però al nord, con "temperature intorno a 34-36 gradi solo su Emilia Romagna tra domenica 20 e giovedì 24 luglio. Sul resto del nord, temperature intorno a 31-33 gradi fino a domenica 20, ma poi meno di 30 gradi fino a domenica 27" con al Liguria che sarà "la regione più fresca d'Italia".

Al centro "roventi solo la Toscana, l'Umbria e il Lazio, dove le temperature massime raggiungeranno i 35-37 gradi tra lunedì 21 e giovedì 25. Poi scenderanno sotto 32 gradi da sabato a 26 luglio", afferma Giuliacci che chiarisce: "Non è che una grande ondata di caldo. Su Marche, Abruzzo e Molise è ancora meglio, perché il caldo sarà più contenuto".

Sottocorona: "Qualcosa cambia". Dove e quando torna il maltempo

La vera fiammata dunque arriverà in Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia. "Qui avremo tra domenica 20 e venerdì 25, tutti i giorni, temperature intorno a 40 gradi o anche di più. Ovviamente nelle zone interne, lungo le coste, ma anche qui temperature poi tra 32 e 35 gradi da sabato 26 luglio", avverte Giuliacci. In Sardegna temperature meno roventi con punte tra 34 e 37 gradi tra domenica 20 e martedì 22 luglio, ma poi scenderanno gradualmente fino a 30 gradi,