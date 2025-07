Meteo, Sottocorona: "Qualcosa cambia". Dove e quando torna il maltempo

18 luglio 2025 a

"La linea del fine settimana è abbastanza netta e adesso vediamo di cosa si tratta". È un Paolo Sottocorona determinato quello che, puntuale come ogni mattina, diffonde le previsioni meteo per il weekend in arrivo. Oggi, ci attendono "centro e sud senza nuvole o, se ci sono, riguardano l'Appennino, ma piogge poche. E lo stesso vale per l'arco alpino, dove le eventuali precipitazioni sono veramente isolate e debolissime", anticipa. In altre parole, "tutto tempo stabile". Non si può dire lo stesso di domani, quando, "qualcosa comincia a cambiare".

Le nuvole "interessano parte delle pianure del Nord, del Centro e in qualche caso si affacciano al Sud", spiega, specificando che "non sono previste piogge". A non cambiare, tuttavia, è "la situazione generale" perché "sulle zone alpine, specie su quelle occidentali, quindi Piemonte, Valle d'Aosta, qualche fenomeno c'è". Si potrebbe pensare alla solita instabilità pomeridiana, ma al di là del confine "i fenomeni sono intensi ed estesi, il maltempo c'è", fa notare dalla carta.

Domenica il maltempo "si comincia a far vedere anche sulle zone del Nord. Al di là dell'arco alpino, c'è ancora maltempo forte. La stagione non segue un binario normale", continua Sottocorona. A finire nel mirino degli stravolgimenti saranno soprattutto il Piemonte e la Liguria, ma "il grigio di qualche nuvola" arriverà anche in Toscana, Umbria e Lazio. Quanto alle temperature minime, esse "sono più o meno ferme sui valori che c'erano anche ieri" ma già domani risultano "in aumento".