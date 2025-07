Meteo, Sottocorona: "Colori carichi e temporali". La data da segnare

16 luglio 2025 a

Partendo da una carta "insolita", che differenzia la zona luminosa del globo da quella dove è ancora buio, Paolo Sottocorona ha indicato le "aree azzurrine" in cui si presenta ancora la nuvolosità. Quella di oggi, ha anticipato, sarà una giornata "in cui l'instabilità del pomeriggio potrebbe essere un pochino più presente". Un piccolo segno c'è subito sulla fascia alpina e prealpina, poi qualche fenomeno arriva anche ad altre zone di Nord-Ovest e del Centro. Domani, "questa situazione dà qualche segno maggiore, non tanto al Nord perché abbiamo queste precipitazioni in prevalenza deboli, ma in un'area fra il Lazio, la Campania, parte dell'Abruzzo, il Molise, la Calabria e la Basilicata".

I colori, ha spiegato il meteorologo, "sono carichi, si arriva al rosso" e questo vuol dire che, probabilmente, si tratterà di "temporali, precipitazioni abbondanti". Venerdì, invece, "tutto sembra calmarsi" e si nota solo "qualche debole precipitazione sulle zone alpine, sull'Appennino meridionale e sulla Calabria". Per quanto riguarda le temperature, le minime di questa mattina "sono risalite un poco, sono su colori assolutamente normali per la stagione". La tendenza nelle prossime 24 ore, vede "un calo nelle zone del Nord, parte del centro", ha concluso.