Meteo-ribaltone in arrivo, Sottocorona: "Situazioni di rischio". Ecco dove

"Qualche nuvola in giro sull'Italia c'è". Parola di Paolo Sottocorona, il meteorologo che anche oggi è intervenuto a Omnibus per diffondere le ultime previsioni. Nel mirino, ha annunciato, si finiranno in queste ore soprattutto il Centro e il medio Tirreno. Al Nord, invece, non ci sarà "quella classica instabilità del pomeriggio, che invece prenderà in maniera anche molto forte l'Appennino centro-meridionale". L'esperto ha quindi suggerito di fare attenzione a chi abita nelle zone interne del Lazio, in Abruzzo, Molise e Campania, perché ci sono zone "già in giallo o in rosso". Colore, il secondo, che sta a indicare una quantità altissima di pioggia e che anticipa "situazioni di rischio".

"Colori carichi e temporali": Sottocorona avverte. La data da segnare

Instabilità che fortunatamente già nella giornata di domani sarà un lontano ricordo. "Anche sulle zone alpine questa instabilità del pomeriggio sarà ridotta", ha affermato. Nessun cambio di passo sabato, qualche "qualche nuvola" e "qualche pioggia" disturberanno l'equilibrio meteorologico delle zone alpine nel pomeriggio. Quanto alle temperature massime previste per le prossime 24 ore, bisogna precisare che i valori superiori ai 36 gradi verranno registrati solamente "in qualche zona interna della Sicilia". In altre parole, le temperature "non aumentano. Anzi, sono scese un po'", ha chiosato Sottocorona.