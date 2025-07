Campi Flegrei, nuovo sciame sismico. Scosse avvertite anche a Napoli, gente in strada

18 luglio 2025 a

È in corso, nell'area dei Campi Flegrei, uno sciame sismico iniziato alle 8.51. Alle 9.14, l'Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell'Ingv, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, che è stata avvertita dalla popolazione sia a Napoli che nei comuni flegrei. Per ora, le scosse registrate sono state circa dieci e non risultano segnalazioni di danni. L'epicentro della scossa è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv nel comune di Pozzuoli, a poca distanza dal confine con il quartiere napoletano di Bagnoli, nel tratto di mare antistante via Napoli.

Molta la paura tra i residenti di Napoli, che subito si sono riversati in strada. Tantissime e cariche di preoccupazione le segnalazioni sui social. "Al Vomero si è sentita molto forte quindi non oso pensare ai Campi Flegrei Una vera spallata", scrive qualcuno. "Probabilmente avrei vinto salto in alto perché sono volata dal letto con questa scossa", digita qualcun altro.