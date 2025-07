Papa Leone XIV resta ai Castelli Romani: rinviato il ritorno in Vaticano

Nico Spuntoni 18 luglio 2025 a

Leone XIV sempre più innamorato dei Castelli Romani. Il periodo di riposo sul lago Albano si sta rivelando particolarmente lieto per il Papa, al punto da rinviare il ritorno in Vaticano. Prevost infatti sarebbe dovuto tornare a Roma nel pomeriggio di domenica, dopo la messa celebrata in cattedrale ad Albano. «Il Tempo» però, può anticipare che il Pontefice dovrebbe trattenersi ancora a Castel Gandolfo. Almeno due giorni, in base a quanto si apprende. Poi chissà. Prevost si trova a suo agio in questi luoghi che aveva apprezzato già da studente agostiniano a Roma. Ed ha già acquisito familiarità con la popolazione locale. In questi giorni, richiamato dalle grida di gruppi di fedeli, si è affacciato diverse volte dal balcone di piazza Barberini per salutare.

Una permanenza gradita non per fare sport, come si è insistito su alcune cronache provocando l’ironia del diretto interessato che ne aveva accennato durante l’udienza con i religiosi della scorsa settimana, ma per vivere momenti di spiritualità a contatto con le bellezze del creato e in un clima favorevole. Le udienze di luglio erano già sospese e destinate a riprendere il 30 luglio. In origine Leone sarebbe dovuto tornare a Castel Gandolfo il 15 agosto per la tradizionale messa per l’Assunta nella parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova. I castellani però possono rimandare il momento dei saluti: non è ancora tempo per il Papa di fare i bagagli. Potrà ammirare ancora per qualche giorno il panorama mozzafiato sul lago Albano da Villa Barberini.