Meteo, Sottocorona: "Sotto i valori normali e poi...". Che succede alle temperature

Se si considera che siamo nel periodo più caldo dell'anno (che va dal 15 luglio al 15 agosto), le temperature "sono ancora un poco sotto i valori normali", ma "piano piano risalgono": Così Paolo Sottocorona ha iniziato il suo intervento quotidiano a Omnibus, dove diffonde le previsioni meteo. "Al momento vedete qualche nuvola sul basso Tirreno, in parte sull'alto Tirreno, poco sulle Alpi", ha detto, passando poi ad analizzare cosa potrebbe cambiare nel pomeriggio. Si attende "qualche precipitazione sulle zone alpine e prealpine, però i fenomeni intensi sono veramente isolatissimi". Al Centro e al Sud, "non c'è nulla".

Sottocorona avverte: "Deve ancora iniziare". Caldo o pioggia? Cosa ci aspetta

Domani, invece, "c'è qualcosa in più, non tanto come intensità, perché sulle zone di Nord-Ovest addirittura prevalgono le schiarite, su quelle centrali di Nord-Est, l'Emilia Romagna, l'Alta Toscana, le piogge ci sono ma quelle intense sono poche", ha proseguito l'esperto. Poi, "si affaccia qualche precipitazione sulle zone interne dell'Appennino Centrale". Giovedì, poi, su basso Lazio, Campania e Basilicata "ci sono zone abbastanza isolate, ma con fenomeni intensi", ha spiegato Sottocorona. Per quello che riguarda il Nord, "si parte dalla Lombardia, dall'Alto Piemonte, l'Alta Lombardia, e c'è questa linea di fenomeni localmente intensi sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia", ha concluso.