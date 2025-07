Meteo Giuliacci, "quando torna il caldo intenso": la data della fiammata di luglio

14 luglio 2025 a

Secondo Meteo Giuliacci, l’arrivo dell’anticiclone nord-africano darà il via a una nuova ondata di calore che investirà in modo particolare le regioni del Sud e le Isole Maggiori. Le temperature saliranno sensibilmente, con punte previste di 36-37°C soprattutto in Sicilia, Sardegna e Puglia. Anche Calabria e Basilicata dovranno fare i conti con giornate molto calde, mentre al Nord e lungo il versante adriatico il clima sarà più mite, con valori intorno ai 30-32°C.

Tra le città più esposte all’afa compaiono Catania, Perugia e Firenze, inserite tra le località in stato d’allerta con bollino giallo o arancione. A Perugia è stata emessa un’allerta arancione di livello 2, che comporta un rischio significativo per la salute di anziani, bambini e persone fragili. L’umidità in aumento contribuirà a rendere ancora più opprimente la percezione del caldo, specie nelle aree urbane e interne.

*Meteo Giuliacci* raccomanda di adottare precauzioni per affrontare al meglio questa fase critica: bere almeno due litri d’acqua al giorno, evitare l’esposizione al sole tra le 12 e le 17, indossare abiti leggeri e traspiranti, e privilegiare pasti leggeri. Le ultime proiezioni indicano che il caldo resterà intenso per tutta la settimana, con temperature sopra la media specialmente al Sud e nelle isole, dove si prevede il superamento dei 35°C per più giorni consecutivi.

Il Ministero della Salute ha segnalato lo stato di allerta per 12 città, tra cui Ancona, Bologna, Perugia, Catania, Firenze e Trieste, con previsioni che indicano ulteriori picchi di calore entro la fine della settimana. Le mappe aggiornate mostrano una prevalenza di giornate stabili e soleggiate, fatta eccezione per possibili temporali tra mercoledì e giovedì nelle aree alpine e sul Triveneto.