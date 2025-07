Meteo, Sottocorona avverte: "Deve ancora iniziare". Caldo o pioggia? Cosa ci aspetta

14 luglio 2025 a

Il crollo drastico delle temperature e l'inizio di una nuova ondata di maltempo hanno fatto credere agli italiani che l'estate fosse in pausa, ma tutto lascia crede che non è così e che la bella stagione, al contrario, "deve ancora cominciare". Questo è quanto sotiene Paolo Sottocorona, che anche oggi è intervenuto a Omnibus per diffondere le ultime previsioni meteo. Ieri "c'è stata una situazione di forte instabilità", ha ricordato, e "qualche nuvole più consistente" rimane sulle zone alpine, sul medio Tirreno e sulle zone del Centro. Per il resto, però, il quadro suggerisce che tutto sarà "tranquillo".

Eccezione fatta per l'alta Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto, dove invece "qualche fenomeno isolato nel pomeriggio ci può essere e anche intenso", ha spiegato. Anche domani "al Sud, al Centro e al Nord non succede nulla", qualche "fenomeno isolato" è atteso solo sulle zone alpine e prealpine e in Friuli Venezia Giulia. Mercoledì "l'instabilità cambia il passo" e, soprattutto il Friuli Venezia Giulia "i fenomeni possono essere forti". Quanto alle temperature minime di questa mattina, ha aggiunto il meteorologo, "sono relativamente basse".