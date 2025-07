Allen si era nascosto in un anfratto. Determinante lo psicologo: "Paura dei rumori"

13 luglio 2025 a

Si sono concluse nel modo migliore le ricerche avviate per ritrovare Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso lo scorso 11 luglio da un camping della frazione Latte, a Ventimiglia, dove era appena arrivato con la famiglia. Il piccolo è stato rintracciato questa mattina in una zona collinare sopra a un supermercato e a tre chilometri dal luogo della sparizione e ha potuto riabbracciare la mamma e il papà. I genitori, pur rivelando lo spavento, hanno ringraziato tutti i soccorritori che si sono messi in moto in queste ore. Intanto, si cerca di fare chiarezza su cosa possa essere successo nell'arco di tempo trascorso tra l'allontanamento del piccolo dai suoi e il suo ritrovamento. "Ho disposto di intesa con il comandante dei vigili del fuoco che i soccorritori andassero a verificare anche tutti i cunicoli della zona fino all'autostrada", ha detto all'ANSA il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, che ha coordinato le operazioni.

Secondo le prime ricostruzioni circolate, determinante è stato il supporto dello psicologo Roberto Ravera, al quale è stato chiesto un parere per capire i comportamenti, ma soprattutto dove avrebbe potuto nascondersi un bambino affetto da autismo. Dall'analisi dell'esperto è emerso che, avendo paura dei rumori, sicuramente il bimbo aveva scelto di rifugiarsi in un posto sicuro e silenzioso. Da lì sarebbe scaturita la disposizione del prefetto di ispezionare tutti gli anfratti della zona. Allen, stando a quanto si apprende, si era infatti nascosto all'interno di un ripetitore, vicino all'autostrada. A ringraziare le forze dell'ordine e tutti i soccorritori, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ad alcuni esponenti di governo, anche il papà del piccolo. "Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie", ha detto Bernardo Ganao commosso.