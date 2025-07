Meteo Giuliacci, l'anticiclone africano "torna a farci visita": dove riesplode il caldo

12 luglio 2025 a

L'anticiclone africano "tornerà a farci visita", ma non mancheranno "i soliti temporali lampo". Lo anticipa il team di meteogiuliacci.it , che diffonde le previsioni meteo per la settimana in arrivo. In questi ultimi giorni, "temperature gradevoli" stanno facendo conoscere a gran parte degli italiani "le estati di una volta", sottolineano. Una nuova ondata di caldo, tuttavia, sta per travolgere l'Europa e il Mediterraneo "con masse d'aria che si muoveranno dal deserto del Sahara verso il vecchio continente".

La svolta è attesa già per la giornata di lunedì 14 luglio. Una massa d'aria calda "porterà tanto sole e un aumento delle temperature". Incremento, questo, che verrà percepito specialmente nelle pianure del Nord Italia, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori. Come spiegano i meteorologi, le massime "potranno superare anche i 32-34 gradi". Il campo dell’anticiclone africano "verrà leggermente indebolito dal suo lato orientale" tra le giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 luglio.