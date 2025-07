Meteo, Sottocorona si sbilancia: "La giornata peggiore". Cosa ci aspetta

13 luglio 2025 a

Quella di oggi sarà "la giornata peggiore", ma a destabilizzare il quadro meteorologico non sarà il "maltempo marcato". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di La7 diffonde le previsioni meteo per le prossime ore e per i primi giorni della settimana in arrivo. "Qualche debole pioggia si presenta sul medio-Tirreno, in Liguria, sulle zone alpine e in Friuli Venezia Giulia", ha spiegato, specificando però che solo nell'ultima regione elencata potrebbero registrarsi "precipitazioni consistenti o, per non dire, forti".

Maltempo, questo, che tuttavia "non prelude sostanzialmente a nulla" perché non è soggetto a un peggioramento. Domani, per esempio, "troviamo al Centro e su gran parte del Nord qualche nuvola, sulle zone alpine occidentali qualche precipitazione e sul Firuli Venezia Giulia altri fenomeni ma in misura minore". Martedì, poi, "al Nord resta qualche debole pioggia" e "si presenta una zona fra basso Lazio, Abruzzo e Appennino centro-meridionale". Quanto alle temperature minime, Sottocorona anticipa: "Ritorna a essere piuttosto caldo".