Maltempo, allerta arancione in Toscana e allagamenti a Genova: dove colpisce

13 luglio 2025 a

a

a

Dopo una lunga ondata di caldo che ha scatenato un aumento drastico delle temperature, il maltempo torna a minacciare diverse aree della Penisola. Piogge anche intense e temporali sono previsti oggi su numerose regioni del Centro-Nord: prima in Liguria e Toscana e poi in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione su settori della Toscana e gialla per Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e settori di Lombardia e della stessa Toscana. In Toscana, in particolare, l'allerta arancione riguarda soprattutto le aree della costa, dalla Versilia alla provincia di Livorno fino al Grossetano. Interessata anche la Val di Cornia e i comuni della Bassa Maremma. Potrebbero verificarsi fenomeni particolarmente intensi sulle province occidentali, con instabilità marcata e possibilità di temporali violenti.

Giuliacci: l'anticiclone africano "torna a farci visita". Dove riesplode il caldo

In un'ora sono stati cinquemila i fulmini sulla costa centro-settentrionale della Toscana e sull'Arcipelago, zona attualmente interessata dalla linea temporalesca. È quanto si legge sui social del presidente della Regione Eugenio Giani. "Possibilità di forti temporali anche localmente intensi e colpi di vento. In seguito i temporali tenderanno a trasferirsi sul resto della regione", ha scritto invitando alla massima attenzione e prudenza. Mattinata di forti disagi a Genova, dove il maltempo che ha colpito con particolare intensità la Val Polcevera. Secondo quanto segnalato dalla Protezione Civile, si sono registrati rovesci violenti già a partire dalle 11, con allagamenti segnalati in diverse zone, in particolare a Rivarolo, Brin e Certosa. La perturbazione, inizialmente concentrata sul ponente cittadino, si è poi spostata anche verso la Val Bisagno, interessando i quartieri orientali.