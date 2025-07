Meteo, Sottocorona: "Segni di cambiamento". Novità per il weekend

12 luglio 2025 a

Qualcosa cambia nello scenario del tempo. Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di sabato 12 luglio per La7 spiega che "c'è qualche segno di cambiamento" non tanto perle nuvole e le precipitazioni sull'arco alpino a ridosso dei rilievi soprattutto verso il Friuli-Venezia Giulia ma quelle si iniziano a vedere in Liguria, in parte in Toscana, la Sardegna. Domenica 13 luglio "qualche cosa cambia": qualche debole pioggia prende le zone tirreniche, dalla Sardegna alla Campania al Lazio, poi la Toscana, la Liguria. "Sono piogge deboli, moderate", spiega il meteorologo mentre le precipitazioni resistono "sulle zone alpine, e prealpine, questa volta sulle coste di Veneto e dei Friuli Venezia Giulia".

Lunedì 14 luglio "resta qualche debole precipitazione sulle zone alpine, sul Friuli-Venezia Giulia ancora una volta qualcosa in più, ma quelle che riguardano le pianure del nord, il centro o eventualmente il sud sono veramente minime", spiega Sottocorona.

Sul fronte delle temperature l'esperto di La7 spiega che le minime sono ancora basse e "in qualche caso siamo stati sotto le medie, ma freddo non si può dire". La tendenza nelle prossime 24 ore è stazionaria: lievi rialzi mentre restano zone isolate in cui i valori scendono come tra basso Lazio e Campania.