Meteo, Giuliacci non ha dubbi: c'è già la data per il ritorno di temporali e grande caldo

Il caldo ha allentato la propria morsa sull’Italia e anche i temporali violenti che hanno colpito parte del Paese la situazione sembra più tranquilla dal punto di vista del meteo. Senza piogge violente e un’afa insopportabile. Ma quanto durerà ancora questa fase? A rispondere ci pensa il colonnello Mario Giuliacci: “Questo tempo bello e godibile insisterà ancora per un po' di giorni, nonostante tra venerdì 11 e sabato 12 luglio sia atteso un moderato aumento dell'instabilità al Nord, con dei temporali pomeridiani che si formeranno soprattutto sulle Alpi, ma con locali sconfinamenti anche sulle più vicine zone di pianura. Poi però è attesa una nuova svolta meteorologica con il ritorno sia delle piogge violente che del grande caldo”.