Meteo, Sottocorona: "Qualcosa sta cambiando". Sterzata nell'estate? Le previsioni

Poche nuvole e temperature in linea con il periodo. È questa la situazione attuale del tempo ma quali sono le previsioni meteo di giovedì 10 luglio e dei giorni seguenti? Paolo Sottocorona su La7 spiega che i cieli italiani sono quasi del tutto sgomberi. Piccole, isolate eccezioni sulla zona centro-orientale del nord mentre continuano le "temperature accettabilissime".

Venerdì 11 luglio troviamo "qualche nuvola in più" e "cominciano a comparire dei fenomeni" soprattutto sul Veneto, sul Trentino e in maniera isolata anche su altre zone alpine, spiega il meteorologo di La7. Parliamo di "fenomeni intensi", nulla sul resto del Paese. Sabato 12 luglio è una giornata "che ci dà già l'idea che qualcosa in effetti cambia".

"È vero che al nord le precipitazioni addirittura si indeboliscono e soltanto sul Veneto ci sono significative e localmente intense precipitazioni", spiega Sottocorona, ma dalle mappe emerge che un fronte nuvoloso "arriva da ovest e si affaccia sicuramente in Sardegna, e un poco anche al centro, mentre al sud è sempre tempo stabile". Insomma, "c'è qualcosa che sta cambiando". Sulle temperature Sottocorona spiega che minime "sono relativamente basse per la stagione, perché l'aria è diventata più fresca, ma la tendenza è comunque per un leggero recupero". Nelle prossime 24 ore sono previsti aumenti fra 1 e 2 gradi: "Temperature sostanzialmente normali per la stagione", conclude il meteorologo.